Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? Gli indizi al festival di Venezia

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? A Venezia da qualche giorno non si parla d'altro che del presunto flirt tra l'attore e la protagonista di Baby. Mentre Benedetta è comparsa sul red carpet di "La scuola cattolica" di Stefano Mordini senza lo storico fidanzato, Scamarcio non si sarebbe fatto vedere al Lido proprio «per non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di lei», ha spiegato una fonte all'Adnkronos.

<h2> Scamarcio e Porcaroli si sono conosciuti sul set </h2>

Ma il flirt, secondo quanto anticipato da Dagospia, sarebbe nato proprio sul set del nuovo film di Giuseppe Piccioni, L'Ombra del giorno, nel quale i due recitano insieme. I due hanno condiviso anche il set del film 'La Scuola Cattolica' di Stefano Mordini, dove Benedetta veste i panni difficili di Donatella Colasanti, la vittima sopravvisuta al massacro del Circeo, mentre Scamarcio è l'imprenditore arrogante padre di uno degli aguzzini.

Quarantuno anni lui e 23 lei, il flirt avrebbe messo in crisi le storie con i rispettivi compagni: tant'è che Michele Alhaiquee, fidanzato di Benedetta, è stato assente sul red carpet e sarebbe storia finita quella tra Scamarcio e l'inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto da poco la figlia Emily.