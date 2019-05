Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, amore approvato: uscita serale con la sorella Belen

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono innamorati durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, terminato il reality alla fine vinto dal judoka Marco Maddaloni, la loro storia prosegue a gonfie vele, con l’approvazione della sorella Belen Rodriguez.

Quando i due naufraghi si erano fotografati infatti gli esperti di gossip parlavano di un fastidio della showgirl per il fidanzamento del fratello con l’ex protagonista di “Uomini e donne”. La cosa però non risponde alla realtà, date anche le foto pubblicate da “Nuovo” che vede il terzetto in giro nottetempo per le strade di Milano dopo aver trascorso la serata in un locale.



Belen ultimamente ha riconquistato le copertine dei rotocalchi per il suo ritorno in coppia con l’ex marito Stefano De Martino, ufficializzato dopo tanta attesa e indizi disseminati sui social…

Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA