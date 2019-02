Andrea Iannone, nuova fiamma dopo Belen: è la top model Andreea Sasu

Andrea Iannone dice addio a Belen Rodriguez: ha una nuova fidanzata. Sembra proprio che Andrea Iannone abbia ritrovato l’amore. Dopo la fine della sua lunga relazione con Belen, tornata assieme all’ex marito Stefano De Martino, il pilota della motoGP è stato spesso affiancato a diverse ragazze, tra cui una cara amica della Rodriguez, senza che mai nessun flirt venisse confermato. Andrea adesso però secondo gli esperti di gossip si accompagnerebbe con una procace modella, Andreea Sasu, ex stilista Philipp Plein.



Ultimo aggiornamento: 17:20

I due, come fa sapere “Chi”, non sarebbero ancora usciti allo scoperto e vivrebbero la loro intensa love story fra la Svizzera e Montecarlo: “Andrea Iannone ritrova il sorriso e ricomincia una nuova vita, con una nuova compagna – si legge sulle “Chicche di gossip” di “Chi” - Lei è la modella Andreea Sasu, ex dello stilista Philipp Plein. I due però si fanno vedere poco: nascondono la loro nuova unione tra la Svizzera e Montecarlo”.