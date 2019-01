Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez non partecipa al reality: «Sarebbe svantaggiato»

Sembra essere stato risolto il giallo della partecipazione di Jeremias Rodriguez all’edizione dell’Isola dei Famosi. Il Rodriguez Junior infatti aveva espresso la sua volontà di partire per il reality prima di abbandonare il mondo della tv, poi è stato fermato da un incidente sulle nevi. L’intervento dell’equipe medica dell’ex cognato Andrea Iannone sembrava aver risolto il problema, consentendo a Jeremias di entrare a programma in corso (seconda o terza puntata), ma le speranze sono state vane.

Il piccolo di casa Rodriguez non partirà perché le sue condizioni fisiche comunque lo svantaggerebbero nelle prove, penalizzandolo come concorrente. L’incidente gli è stato fatale: «Nonostante l'intervento dello staff medico del pilota Andrea Iannone – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - che ha fatto rimuovere immediatamente il gesso a Jeremias Rodriguez, mettendo al ragazzo un tutore protettivo, il fratello di Belen saluta definitivamente l'Isola dei famosi. Il problema al metacarpo non gli consentirebbe di svolgere le prove e sarebbe in ogni caso un concorrente penalizzato».



