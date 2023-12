Elodie e Andrea Iannone a Vasto per le feste: scatti con i fans

Elodie e Andrea Iannone immortalati durante le feste a Vasto, città natale del pilota abruzzese. Tante le foto scattate con i fans della coppia e postate sui social network la vigilia di Natale.

«Tanti auguri di buone feste da Iannone e da due nostri affezionati clienti» ha scritto sulla propria pagina Facebook il caseificio Iannone di Tornareccio, in provincia di Chieti, che ha colto tutti di sorpresa con gli auguri di Natale, accompagnati da due foto della celebre cantante Elodie e del motociclista vastese Andrea Iannone. La foto della coppia vip è diventata subito virale, attirando l’attenzione dei fan sui social media. Il pilota vastese poi ha deciso di portare ancora una volta a Vasto la cantante nella vigilia di Natale come lo scorso anno. Elodie non si è sottratta e ha posato insieme a fan e curiosi nel centro storico della città.