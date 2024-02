Elodie con Iannone in Australia festeggia il podio: «Bello e matto come un cavallo. Hai aspettato con pazienza e dignità»

Orgoglio, soddisfazione e una potente dichiarazione d’amore. Elodie festeggia il terzo posto del suo fidanzato Andrea Iannone, tornato a correre dopo 4 anni, con un romantico post sui social. La cantante è volata dall'altra parte del mondo per accompagnare il compagno pilota, in pista a Phillip Island per la prima tappa del Mondiale Superbike 2024

Il post d'amore

«Orgogliosa di questo meraviglioso rientro – ha scritto la cantante – Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo».

Andrea Iannone è tornato a correre dopo aver scontato i quattro anni di squalifica per doping, e il terzo posto è un risultato che ha sorpreso e riempito di gioia il pilota di Vasto. Evidentemente anche la fidanzata con cui ha un legame ufficiale dall’autunno del 2022. “Con Elodie e la mia moto sono l’uomo più felice del mondo”