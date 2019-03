Giulia De Lellis e Irama, serata scaccia crisi a Roma. E lei diventa reginetta di Instagram

Si parlava di crisi, ma la love story fra Giulia De Lellis, passata da corteggiatrice di “Uomini e donne” alla seconda edizione del Grande Fratello Vip per poi diventare una potente influencer, e il fidanzato cantante Irama prosegue a gonfie vele.

Giulia e il vincitore di Amici 2018 sono stati fotografati da “Vero” durante una romantica serata nella Capitale con cena e passeggiata, per poi tronare insieme in macchina. Un periodo molto positivo per la De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante, che oltre all’amore è appunto diventata una reginetta di Instagram con un numero di follower sempre crescente tanto che in molti l’hanno accostata al fenomeno Chiara Ferragni.

