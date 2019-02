Irama e Giulia De Lellis, lo scatto su Instagram toglie ogni dubbio: è amore

La love story tra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele e lo confermano anche i social dove la coppia è apparsa per la prima volta insieme in un post. Sul profilo Instagram del cantante è stata messa una foto in cui i due si godono un momento di relax alle terme mentre si stringono teneramente in un abbraccio passionale. Insomma non c'è più nulla da celare la coppia è venuta allo scoperto e sembra essere più innamorata che mai.



Irama ha scelto il giorno di San Valentino per ufficializzare la relazione con Giulia, anche se in realtà lo scatto si riferisce a qualche settimana prima della sua avventura sanremese. Il post in meno di 24 ore ha conquistato quasi 500 mila "mi piace". I due appaiono felici in una piscina riscaldata all'aperto e sullo sfondo si intravedono delle cime innevate delle montagne.

Il cantante è stato qualche giorno fa tra i protagonisti di Sanremo con Giulia che lo ha sostenuto in questa importante esperienza. La stessa De Lellis ha confermato di essere stata molto tesa, di aver deciso di non socializzare questa esperienza nel rispetto del suo uomo e per farlo stare il più tranquillo possibile.

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA