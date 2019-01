​Andrea Damante, influencer “copione”: post su Instagram uguali a quelli di fotomodello americano

Nonostante la fine della relazione con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha mantenuto molto attivo il suo profilo Instagram, tanto da diventare uno degli influencer italiani più seguiti con oltre 2 milioni di follower. I suoi post superano regolarmente i 100mila like, un bel biglietto da visita per il giovane dj e producer nato a Verona. Tuttavia i fan più attenti hanno notato qualcosa di molto strano nelle foto di Damante, che potrebbe spiegare l'enorme successo riscosso.

Mettendo a confronto a il profilo di Andrea Damante con quello del modello e surfista americano Jay Alvarrez – fa notare la pagina Gossip Tv – è facile notare come buona parte delle foto del veronese siano praticamente una copia di quelle scattate dallo statunitense.Tuffi acrobatici, pose sexy, sguardi profondi, tutti già postati da Alvarrez e perfetta riprodotti in salsa made in Italy da Damante. L'ex fidanzato della De Lellis ha scelto di seguire le orme di un influencer da quasi 6 milioni di follower: una scelta senza dubbio azzeccata in termini di immagine, visti i risultati, ma di certo molto poco originale e spontanea.

