Uomini e donne, Lorenzo sceglie Claudia: la reazione sorprendente di Giulia

E vissero felici e contenti. Lorenzo ha scelto Claudia e lei ha detto si dì. Al castello di Uomini e donne è finita proprio come nelle favole. La Dionigi, con un abito nero a spalline larghe, più versione Malefica che Cenerentola, si è presentata al castello con un lieve ritardo, forse per fargliela pagare a Lorenzo, che durante l’attesa ha ammesso «avrebbe ragione a dirmi di no».

Il tronista, infatti, non è stato impeccabile durante i due giorni trascorsi in villa, spingendosi molto oltre con Giulia Cavaglià: in Spa è stato un turbinio di abbracci e baci. Non ha mai negato di avere una forte attrazione per la modella di Torino, ma «quando mi sono messo a letto, la mia testa urlava il nome di Claudia». L’ha liquidata così Giulia, che tuttavia non l’ha presa male: «Ad uomini piccoli scelte facili», e ha salutato la puntata senza versare lacrime: un record a Uomini e donne per la “non scelta”.





Non c’è due senza tre, invece a Lorenzo la terza volta è andata bene. Dopo i due troni da corteggiatore, prima di Ludovica Valli e poi di Sara Affi Fella, Lorenzo ha finalmente trovato la sua anima gemella: la ventottenne di Latina ha conquistato anche la sua famiglia. I social di Claudia sono ancora off limits, ma Sofia Riccardi (la sorella del tronista) si è espressa subito dopo la puntata: «Finalmente posso dire la mia! Felicissima che abbia scelto te. Felice perché anche il cobra lo è! Siete l’amore. Non vedo l’ora di vederti ciccia». Questo matrimonio "s'ha da fare", insomma. Tra i baci stellari di Valeria Marini, le occhiatine di Lorenzo alla gambe della De Lellis (ma solo prima della scelta), le battute simpatiche di Tina Cipollari che per l'occasione si è fatta scortare da un amico di Lorenzo (ventenne), i balli delle coppie vecchie e nuove, la serata al Castello è stata un successo: Claudia e Lorenzo si sono fidanzati.



