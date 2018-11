Elisabetta Gregoraci di nuovo single: viaggio in Kenya con Briatore e Nathan Falco

Ultimo aggiornamento: 16:13

Un riavvicinamento frae l’ex marito, anche perché lei ora sarebbe di nuovo single. L’imprenditore e la showgirl si erano lasciati proprio lo scorso anno di questo periodo poi Elisabetta si è fidanzata con Francesco Bettuzzi, anche lui imprenditore e co fondatore della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial.La love story sarebbe finta, come testimonia la scomparsa degli scatti comuni dai social ed Elisabetta, ora impegnata sul set in Calabria della fiction di cui è protagonista, sarebbe pronta a partire alla volta del Kenya assieme all’ex marito a la figlio Nathan Falco.A svelare i retroscena del possibile ritorno di fiamma le “Chicche di gossip” di “Chi” che parlaNO di “colpo di scena” per il viaggio degli ex in Kenya e degli "animi più distesi" proprio per via dell’addio di Elisabetta a Bettuzzi.