Cecilia Rodriguez, la frecciata di Cecchi Paone: «Vi spiego perché non è famosa come Belen»

Cecilia Rodriguez , arriva la frecciatina di Alessandro Cecchi Paone: «Ecco perché non è famosa come Belen». Il giornalista, incalzato dai lettori del settimanale Nuovo - dove tiene una rubrica televisiva - ha parlato del "clan Rodriguez". Commentanto le differenze tra Belen e la sorellina Cecilia.

Ecco le sue parole: «Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio. Nel bene e nel male Belen (che tra le due resta la più bella e sensuale) ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite».

Insomma, secondo Cecchi Paone Cecilia non sarebbe un personaggio mediatico al pari della sorella maggiore Belen. E sarebbe «destinata alle ospitate». Cecilia Rodriguez, che non ha mai avuto peli sulla lingua, ribatterà al giornalista? Staremo a vedere.

