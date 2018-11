Belen e Andrea Iannone, è di nuovo amore? L'indizio della fedina d'oro

«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano...», cantava Antonello Venditti. E forse per Belen e Andrea Iannone potrebbe essere davvero così. Secondo gli ultimi rumor, la showgirl argentina e il pilota sarebbero tornati insieme. E ci sarebbe perfino un indizio a sostegno della tesi. Indizio emerso durante la festa di compleanno per i 30 anni di Jeremias, il fratellino di Belen.

Secondo il settimanale Oggi che ha riportato la notizia, al party di compleanno, non solo Belen e Iannone sarebbero apparsi insieme, ma sarebbe venuto a galla anche un dettaglio che potrebbe far credere a un ritorno di fiamma. Entrambi infatti avrebbero indossato una fedina d'oro molto simile l'una all'altra. E Andrea pare proprio all'anulare.

A onor del vero, durante la cena, Belen e Iannone non sarebbero stati seduti vicini (ma uno di fronte all'altra) e non avrebbero fatto nulla che possa far pensare di essere tornati insieme. Che l'anello sia soltano una coincidenza o davvero è riscoppiato l'amore? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:58

