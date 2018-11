Cecilia Rodriguez, la sua salute preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare»

Cecilia Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare». La sorella di Belen ha comunicato nelle stories di Instagram di «non essere stata bene negli ultimi giorni» e per questa ragione avrebbe saltato alcuni eventi in cui avrebbe dovuto incontrare i suoi sostenitori.

«Niente di grave - continua - non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un pochino. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni».

Non è dato sapere quanto sarà lunga la pausa di Cecilia Rodriguez, ma i fan la sostengono con il loro affetto e l'aspettano con ansia. «Forza Chechu».

