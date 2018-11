Corona e Asia Argento, amore finito? Lei su Instagram: «Farsa grottesca e tenebrosa»

La storia d'amore fra Asia Argento e Fabrizio Corona è già al capolinea? La conferma ufficiale non c'è ancora, ma dai social iniziano a piovere indizi molto interessanti. Dopo il video di Corona, in cui piange e ascolta "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante, è arrivato anche il post al veleno della figlia di Dario Argento. Asia ha scritto su Instagram: «La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca e tenebrosa. Mi faccio due risate e scendo da 'sta giostra».

Fabrizio Corona piange su Instagram. È finita con Asia Argento?

Fabrizio Corona e Asia Argento, amore o fake? «Contratto da 100.000 euro»

La sensazione è che l'attrice si riferisca proprio alla sua relazione con l'ex re dei paparazzi, definendola una «farsa grottesca e tenebrosa». La relazione fra Asia Argento e Fabrizio Corona è stata quindi solo un'enorme montatura? Difficile dirlo ora, ma gli indizi non mancano. Fatto sta che Asia si è detta pronta a «scendere da 'sta giostra» e il pensiero, inevitabilmente, non può che andare proprio all'ex marito di Nina Moric.

L'ipotesi del contratto. Dopo la pubblicazione del primo bacio, sono arrivati i dubbi di un paparazzo ed ex amico di Fabrizio secondo cui gli scatti erano palesemente posati, con la Argento che rideva di soppiatto, ma ora si comincia a ipotizzare che dietro al colpo di fulmine ci sia qualcosa di più. L’accordo prevederebbe un compenso e sarebbe stato ideato da Corona e proposto ad Asia: avrebbe delle tappe (foto raccontate dalle riviste paganti) già definite con l’approdo finale di Asia sull’Isola dei Famosi. Ma sarà vero?

A dare la notizia Alberto Dandolo con la rubrica “MilanoSpia” su Dagospia con un’attenta analisi si tutti i passaggi della prezzolata love story: “Furbizio Corona – si legge sulla rubrica - ha assunto una nuova dipendente: ARGENTO ASIA. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevedrebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv). Presentazione dei rispettivi figli e familiari: Corona presenta Carlos ad Asia.

Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario (il tutto in 3 step). L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou (intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ). La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia. La rottura definitiva: il dramma di Asia

Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…”.

