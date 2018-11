Fabrizio Corona e Asia Argento, amore o fake? «Contratto da 100.000 euro»

Fabrizio Corona e Asia Argento, l'amore è vero o si tratta di un fake? L'amore con fidanzamento, la presentazione del figlio, ma cosa sta accadendo fra Asia Argento e Fabrizio Corona. Dopo la pubblicazione del primo bacio, sono arrivati i dubbi di un paparazzo ed ex amico di Fabrizio secondo cui gli scatti erano palesemente posati, con la Argento che rideva di soppiatto, ma ora si comincia a ipotizzare che dietro al colpo di fulmine ci sia qualcosa di più.

L’accordo prevederebbe un compenso e sarebbe stato ideato da Corona e proposto ad Asia: avrebbe delle tappe (foto raccontate dalle riviste paganti) già definite con l’approdo finale di Asia sull’Isola dei Famosi. Ma sarà vero?

A dare la notizia Alberto Dandolo con la rubrica “MilanoSpia” su Dagospia con un’attenta analisi si tutti i passaggi della prezzolata love story: “Furbizio Corona – si legge sulla rubrica - ha assunto una nuova dipendente: ARGENTO ASIA. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevedrebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv). Presentazione dei rispettivi figli e familiari: Corona presenta Carlos ad Asia.

Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario (il tutto in 3 step). L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou (intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ). La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia. La rottura definitiva: il dramma di Asia

Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…”.

Corona presenta ad Asia il figlio Carlos. Asia Argento è entrata nella famiglia Corona. Letteralmente, visto che Fabrizio le ha presentato Carlos Maria, il figlio che ha avuto con Nina Moric. «Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore», ha raccontato Asia a Chi. L'incontro sarebbe avvenuto nel corso del fine settimana trascorso da Asia in casa Corona. Tra i due insomma sembra andare tutto bene, anche se Asia ribadisce di volerci andare con i piedi di piombo: «Va tutto bene, ma andiamo con calma». Le presentazioni, intanto, sono state fatte.

Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi. Asia Argento non ha ancora superato la delusione per l'esclusione da X Factor e, ai microfoni di "Non è un paese per giovani" su Radio2, attacca Lodo Guenzi: «Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Avrebbe dovuto consultarmi, io gli ho scritto in privato per confrontarsi con me su queste band, sul perchè le ho scelte, quale percorso e brani ho pensato per loro. Lui si è solo lamentato della gente che lo stava trattando male sui social e poi è sparito. E allora gli ho tolto il follow. Sulla band rimasta io a questo punto non consiglio nulla, vediamo se si arriva da solo!».

