X Factor, Asia Argento furiosa: «Lodo Guenzi non mi ha consultata, gli ho tolto il follow»

Asia Argento non ha ancora superato la delusione per l'esclusione da X Factor e, ai microfoni di "Non è un paese per giovani" su Radio2, attacca Lodo Guenzi: «Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Avrebbe dovuto consultarmi, io gli ho scritto in privato per confrontarsi con me su queste band, sul perchè le ho scelte, quale percorso e brani ho pensato per loro. Lui si è solo lamentato della gente che lo stava trattando male sui social e poi è sparito. E allora gli ho tolto il follow. Sulla band rimasta io a questo punto non consiglio nulla, vediamo se si arriva da solo!».

Intanto il papà di Asia, il regista Dario Argento, ha rivelato a "Storie Italiane" su Rai1 di star pensando a un nuovo film: «Ho una storia. Un film che dovrei fare, ma ancora ci sto girando intorno. Sto cercando di farlo diventare mio, di cercare di capirlo meglio. Sarà sempre un horror: non cambio». Il regista poi si è raccontato a trecentosessanta gradi: dalla carriera alla famiglia, dal rapporto ritrovato con la fede alle più intime paure che ha messo in scena sul grande schermo. «Le mie paure vengono dal mio interno, dal mio profondo – ha detto – vengono dalla mia metà oscura che mi suggerisce le cose più terribili e spaventose. Poi le scrivo e le metto in scena. Mio padre mi ha aiutato a metterle in scena».



Tuttavia la più grande opera d’arte, ammette il regista, restano le due figlie: «Fino a quando non hanno iniziato a vivere la loro vita, penso di essere stato un padre molto affettuoso e molto vicino a loro. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo viaggiato in tante parti del mondo. Giocavamo». Mentre Fiore fa la stilista, Asia è stata protagonista in diverse sue pellicole e recentemente al centro delle cronache, prima per i casi Weinstein e Bennett, poi per la relazione con l’ex re dei paparazzi. Di lei, suo padre Dario, ha detto: «Questo trambusto è durato un anno e mezzo. Ne sono successe di tutti i colori. Ad ogni modo, adesso, la cosa è cambiata. Asia è tornata a ridere. Ha il fidanzato nuovo. Non lo conosco, ma se lei lo ama perché devo mettermi in mezzo io?».