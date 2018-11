Fabrizio Corona piange su Instagram. È finita con Asia Argento?

Spunta un nuovo capitolo della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento. L'ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram questa mattina alcune stories, direttamente dalla sua camera da letto, mentre ascoltava una canzone di Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore: Corona prima riprende con la fotocamera dello smartphone il lampadario, poi si autofilma mentre canta la canzone e spunta una lacrima dal suo occhio.

La domanda lecita allora è: cosa è successo a Corona? Con Asia Argento, il cui amore sembrava essere lanciato come un'auto in corsa, tra presentazioni al figlio Carlos e confessioni hot in tv e nonostante le 'voci' su presunti contratti firmati, è già crisi? Ma alla domanda risponde subito lo stesso Fabrizio Corona, che posta un articolo sull'argomento condito da faccine sorridenti e scimmiette che si coprono gli occhi, ed una frase: «Potere dei media». Come al solito, ha preso tutti in giro.

Ultimo aggiornamento: 16:59

