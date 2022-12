Sconfitta per il Sant’Elia nel derby laziale contro il Roma Volley Club

Ultima gara dell’anno che non sorride alle ragazze dell’Assitec Sant'Elia Fiumerapido, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il match contro la Roma si conclude in netto favore delle padrone di casa che chiudono la prima parte della stagione da imbattute.

Termina 3-0 per il Roma Volley Club, come già accaduto nella partita di andata, il derby regionale tenutosi al Palazzetto dello Sport di Guidonia contro il Sant’Elia. Dopo un equilibrio iniziale, le “gazzelle” sono costrette infatti a cedere in tutti e tre i set. Nel primo, nonostante la grande determinazione, le ragazze di coach Gagliardi nel finale lasciano scappare la squadra della Capitale che chiude il set per 25-19.

Il secondo e il terzo set sono, invece, un completo dominio da parte della Roma che fin da subito tenta un allungo ai danni del Sant’Elia in entrambi i tempi e riesce a portare a casa i 3 punti senza tanta sofferenza. Unica nota stonata per le ragazze romane è l’infortunio dell’opposta, Erblira Bici, uscita tra le lacrime durante la fine del terzo tempo. Ancora una partita difficile, dunque, per le frusinati che rimandano di nuovo l’appuntamento con la vittoria.

IL TABELLINO

Roma: Ciarrocchi 8, Rivero 13, Bechis 3, Melli 5, Bianchini 8, Rebora 3, Bici 17, Ferrara (L). All. Cuccarini.

Sant’Elia: Costagli 3, Polesello 9, Giorgetta 2, Di Mario 1, Ghezzi 6, Dzakovic 3, Botarelli 7, Cogliandro 8, Vittorio (L). All. Gagliardi.

Parziali: 25-19; 25-15; 25-20.