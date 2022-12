Il Frosinone piega la Ternana e torna a vincere allo "Stirpe" dopo 50 giorni: tris e primato solitario al giro di boa

Il riscatto post Genova è servito. Il Frosinone piega la Ternana 3-0, chiude il girone d'andata solitario al comando con 39 punti e spera di conservare un buon margine di vantaggio sulla terza in classifica (in attesa del posticipo serale Bari-Genoa). C'è un altro dato che, a giro di boa compiuto, è piuttosto indicativo del florido cammino fatto finora dalla squadra di Grosso: i Leoni, infatti, vantano la miglior difesa del torneo (soltanto 11 reti incassate in 19 turni) e ciò nella cadetteria è da sempre un solido punto di forza.

La rabbia per il rigore reclamato e non concesso una settimana fa al “Ferraris” contro il Grifo resta negli spogliatoi. Sul manto dello “Stirpe” scende un Frosinone combattivo, determinato e, soprattutto, voglioso di tornare a esultare tra le mura amiche a distanza di oltre cinquanta giorni (l'ultimo successo il 5 novembre contro il Perugia, 1-0). Di fronte una Ternana a caccia di punti per rifarsi dopo l'ultima sconfitta e non perdere terreno dalle zone alte della classifica. Ne viene fuori una gara vivace, maschia e dal buon ritmo, tanto che le squadre, da subito, collezionano una serie di tiri, centrando solo di rado la porta. Giocano a viso aperto, pronte a colpire in qualsiasi momento.

A sbloccare il match è Mulattieri, schierato al centro dell'attacco, dopo 38'. Si va al riposo con il parziale di 1-0. La Ternana riparte cercando subito di reagire, ma al 54' arriva il raddoppio di Insigne, che spiana la strada ai suoi. Una rete che costringe le Fere a sbilanciarsi nel tentativo di accorciare le distanze. Grosso allora inserisce Garritano per dare un po' di freschezza e imprevedibilità sulla trequarti e provare a sfruttare gli spazi. Ed è proprio Garritano, al 72', a mettere il sigillo sul match per il definitivo 3-0. Per il Frosinone tre punti preziosi, tre reti che lo portano sul quarto gradino degli attacchi più prolifici e dodicesima vittoria stagionale. Un regalo di fine anno ai tifosi, che continuano a sognare il grande salto.