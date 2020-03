Frosinone, sanificazione stradale straordinaria per l’emergenza sanitaria.

Inizieranno nella serata di venerdì 13 marzo, all’interno della città di Frosinone, le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade urbane e periferiche, decisa dal sindaco, Nicola Ottaviani, attraverso l’ausilio di sostanze speciali, per attenuare l’incidenza della diffusione del Covid-19.

Le operazioni saranno effettuate dai responsabili della De Vizia, tramite l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, con l’impiego di personale dell’amministrazione comunale per la supervisione del progetto.

