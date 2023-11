Veroli, scontro tra due auto in via Casa Palma: chiusa la strada per mettere in sicurezza una delle vetture a Gpl

Oggi pomeriggio, alle ore 18, i vigili del fuoco del Comando di Frosinone sono intervenuti a Colle Ciaffone Strada Provinciale 60, via Casa Palma, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una delle quali alimentata a Gpl. Le operazioni di intervento e la messa in sicurezza delle auto coivolte hanno richiesto la chiusura del tratto stradale interessato. I due automobilisti feriti sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati rispettivamente agli ospedali di Sora e Frosinone. Presente sul posto polizia municipale per le operazioni di competenza.