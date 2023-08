Taglio del nastro al "Cereate", tra vecchie glorie e giochi per i più piccoli

Un centro sportivo non è solo un 'centro sportivo'. Può essere molto di più. E sarà proprio questo 'di più' che darà un senso diverso al già grandioso progetto del Centro sportivo "Cereate" di Veroli. Il taglio del nastro, in agenda domani - giovedì 10 agosto, alle 18 - darà il via a quattro giorni di sport, giochi e divertimento.

Quattro giornate dedicate non solo agli atleti e agli amatoriali che scenderanno in campo, ma soprattutto ai giovani dai 5 anni in su. «In realtà l'impianto è già attivo - si legge in una nota del Comune - ma si è voluto attendere la bella stagione per dare il giusto risalto ad un’opera importante e a lungo attesa dai cittadini».

IL PROGRAMMA

Giovedì 10 agosto, dopo l'inaugurazione ufficiale, si potrà assistere alle 19 a una competizione calcistica senza precedenti: Vecchie Glorie del Frosinone contro Rappresentativa Veroli.

Venerdì 11 agosto alle 19 sul campo del Cereate verrà disputato l'incontro di calcio amatoriale Memorial "Fabrizio Cibba". Dal 10 al 13 agosto spazio ai più piccoli con "Divertiamoci al Cereate". Gare, giochi, sane competizioni di un tempo «quando ancora i cellulari erano spenti e ad essere accesi erano i sorrisi genuini dei bambini che con il gioco di gruppo sviluppavano un'umanità oggi messa troppo all'angolo».

IL COMUNE

«Il valore di questa iniziativa è immenso, perché non solo offre una precisa chiave del tempo libero e della salute dei nostri ragazzi, che punta tutto sullo sport e su quello che una sana attività fisica rappresenta, ma anche per fattori altrettanto importanti» - dicono il sindaco Simone Cretaro e l’assessore al ramo Patrizia Viglianti. «La mission importantissima è quella di mettere le giovani generazioni, i nostri ragazzi ed i nostri bambini, in condizione di recuperare una dimensione umana delle loro attività. Fare sport significa interagire con gli altri, conoscere ed apprezzare lo spirito di squadra, praticare la tolleranza, la comunicazione verbale e il senso del sacrificio». Proseguono poi il primo cittadino e l’assessore: «E soprattutto riporre i cellulari e dare un calcio all’alienazione, all’abitudine ormai quasi insopprimibile di confrontarsi solo con il web, i social ed una realtà ‘irreale’. Con l’iniziativa del Cereate - concludono i due - la parte migliore di Veroli avrà lo scenario perfetto per unire felicità e valori di vita vera». Pe le iscrizioni collegarsi a https://urlis.net/y1dobi1q