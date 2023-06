Veroli, oggi il primo "villaggio del benessere"

"Benesserci - Star bene è un modello: arriva il primo villaggio del benessere di Confcooperative Lazio”. E' questa l'iniziativa in programma oggi, 2 giugno, a Veroli, promossa dalla Federazione Cultura Turismo Sport Lazio con il patrocinio del Comune. “Un evento, realizzato con il sostegno di Fondosviluppo, che nasce per valorizzare il sistema cooperativo, promuovere le comunità e i territori della regione Lazio attraverso uno stile di vita improntato allo star bene e al viver sano” si evidenzia in una nota.

Determinante il confronto costante ed efficace tra tutte le imprese del network cooperativo, come evidenzia il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci: "Valorizzazione dei territori, cura delle persone e diffusione del modello cooperativo: la sintesi di Benesserci è il risultato della collaborazione e della dedizione di tutte le anime di Confcooperative Lazio, in particolare della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio che ha organizzato e promosso un evento per celebrare le eccellenze della nostra regione, coinvolgendo la comunità locale e creando un'occasione per presentare il modello cooperativo attraverso la sua caratteristica principale: le persone al centro”.

"La prima grande iniziativa della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio prende forma a Veroli, piccolo scrigno di storia e cultura che il 2 giugno diventerà il centro del benessere, dello sport e della cultura sul territorio regionale del Lazio.

Lo slogan che abbiamo scelto per Benesserci, 'Star bene è un modello', ci connota come Federazione e come parte del grande universo cooperativo laziale; insieme alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze storico/artistiche ed enogastronomiche, il modello cooperativo sarà infatti la stella polare di quello che sarà il primo villaggio del benessere fra le antiche strade di una città" dichiara Barbara Pescatori, presidente della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio.

Sono previste attività culturali, iniziative sportive e turistiche, degustazioni e incontri.

“Ospitare l’iniziativa Benesserci a Veroli è per il nostro territorio un fattore importante proprio per sensibilizzare tutti ad avvicinarsi allo sport quale elemento fondamentale di crescita e di salute. Il nostro Ente è costantemente impegnato a migliorare la dotazione infrastrutturale dell’impiantistica sportiva. Siamo, pertanto, fiduciosi che anche attraverso la manifestazione Benesserci - spiega il sindaco di Veroli, Simone Cretaro - si possa contribuire a dare ancora di più slancio alla promozione della pratica sportiva anche attraverso le numerose associazioni sportive dilettantistiche presenti ed impegnate a Veroli in varie discipline”.

“Benesserci è un esempio di sinergia e cooperazione da seguire che ci permette di promuovere il benessere delle comunità e dei territori della nostra regione, di unire le nostre forze ed esperienze per creare un progetto comune, itinerante e sostenibile. Attraverso lo sport, la cultura, l'enogastronomia e il turismo si può promuovere uno stile di vita basato sul benessere fisico e mentale, sull'accoglienza, la condivisione, la sostenibilità e l'accessibilità, oltre che sulla conoscenza del territorio, delle potenzialità che esso offre e del mondo cooperativo che si evolve” afferma Patrizia Viglianti, assessora alle Politiche sociali con delega allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Veroli.

"Benesserci" prenderà il via alle 10.30 con l’evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune, di Confcooperative Lazio e dei partner tecnici. A seguire, nei diversi punti d’interesse della città, inizieranno attività sportive (ginnastica dolce, mini tennis, mini basket e mini volley), mini-screening, visite guidate alla scoperta delle bellezze del luogo, esperienze sensoriali al buio e rievocazioni dei giochi popolari. E ancora degustazioni di vini e oli, showcooking per realizzare ricette di sana alimentazione a cura dell’Istituto alberghiero G. Sulpicio di Veroli, assaggi delle specialità locali e proposte street food.