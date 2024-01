Aveva sferrato un pugno in faccia alla madre che non aveva voluto consegnargli 40 euro. Per tale motivo un disoccupato di 36 anni diera finito sotto processo per lesioni e tentata estorsione. Nei giorni scorsi la pena è stata ridotta in Appello. In primo grado l'uomo era stato condannato a tre anni di carcere. Adesso invece i giudici capitolini hanno decurtato la pena a due anni e sei mesi di reclusione più 500 euro di multa. Ciò perché l'avvocato difensore Roberto Capobianco avrebbe dimostrato l'insussistenza di alcune aggravanti. I fatti risalgono al giugno del 2022 quando l'uomo aveva dato appuntamento alla madre nei pressi di un bar lungo la Monti Lepini a Frosinone. Siccome viveva da solo la genitrice sovente si occupava di lavare e stirare la sua biancheria. Quel giorno la donna doveva consegnare al figlio i suoi indumenti freschi di bucato. Ma all'uomo quelle premure non bastavano. Ogni volta che vedeva la madre finiva sempre per discutere perché non elargiva il denaro che lui richiedeva .