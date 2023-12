Biglietti Frosinone-Juve: da lunedì 18 dicembre la prelazione per gli abbonati, poi da mercoledì la vendita libera

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Frosinone-Juventus, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A TIM, in programma sabato 23 dicembre alle ore 12.30.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.com. Il costo dei biglietti è quello previsto per i big match come sotto riportato:

Gli abbonati alla stagione ’23/’24, avranno la possibilità di acquistare in prelazione un tagliando per qualsiasi settore dello stadio, a partire dalle ore 9:00 di lunedì 18 dicembre, fino alle ore 20:00 di martedì 19 dicembre.

Dalle ore 11.00 di mercoledì 20 dicembre scatterà la vendita libera e sarà possibile acquistare il tagliando per il match in oggetto fino alla fine del primo tempo.

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di martedì 19 dicembre.