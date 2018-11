Matteo Sbaraglia, il 33enne di Alatri che nell'ottobre dello scorso anno in preda a un raptus ha ucciso Domenico Pascarella, suo vicino di casa, è stato trasferito nella Rems di Ceccano, così come disposto dal tribunale di Frosinone. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido dove Sbaraglia si trovava in libertà vigilata presso una struttura residenziale terapeutica. Sbaraglia è stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e volere al momento del fatto. In compenso però dovrà sottoporsi a un percorso riabilitativo per l'espiazione della misura di sicurezza per un periodo di 10 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA