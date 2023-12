Ilè stato rigorosamente abbandonato nella borsa per tutta la giornata. E del resto non ce n'è stato bisogno, visto che i proprietari sono stati impegnati a giocare in una location molto particolare: la "Sala della ragione" del Palazzo comunale di Anagni. È stato un successo al di là di ogni aspettativa il torneo di giochi da tavolo organizzato dai titolari di Game Mania, un locale che da tempo punta sulla possibilità di usare i giochi per favorire l'interazione reale, non quella virtuale, tra le persone di ogni età. Ed è proprio per questo che sabato scorso si è svolta in città l'edizione 2023 del torneo di giochi da tavolo. Tantissimi i ragazzi e gli adulti, impegnati in giochi moderni oppure più datati, che hanno potuto passare la giornata sfidandosi in gruppo o in gare a due, con tanto di classifica finale. Una giornata piena di emozioni, l'hanno definita alla fine i titolari della iniziativa, «visto che tanti sono stati i partecipanti, ragazzi venuti anche da paesi lontani». Gli organizzatori hanno voluto poi sottolineare di essere rimasti «molto felici, soddisfatti della giornata trascorsa; tanta allegria e tanta sana competizione l'hanno fatta da padrone, assieme alla curiosità verso un gioco avvincente ed alle nuove amicizie che si sono create».