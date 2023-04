Torrice, questa sera la passione di Cristo per le vie del centro

Questa sera, lunedì 10 aprile, si svolgerà a Torrice la passione di Cristo Fides et Passio, dopo il rinvio deciso sabato scorso a causa del maltempo. La sacra rappresentazione, a cura dall’associazione culturale I Viandanti con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle 20:30.

Ispirata al film The passion of the Christ di Mel Gibson, questa seconda edizione proporrà una narrazione realistica della sofferenza fisica e morale vissuta da Gesù negli ultimi istanti della sua vita, della sua lotta interiore tra il bene e il male, fra la tentazione di fuggire dalla sofferenza e la scelta di abbracciare la Croce. A fare da scenario saranno i vicoli e le piazze del centro storico, con partenza da piazza Santa Lucia, dove saranno rappresentati l’ultima cena e l’episodio di Gesù nell’orto del Getsemani, per concludersi con la Crocifissione in piazza degli Emigranti.

Nel mezzo, la passione proseguirà con l’arresto e la condanna a morte di Gesù, con la decisione di Ponzio Pilato di affidare alla folla il destino di un Dio e con la flagellazione. Fides et Passio conta la partecipazione di circa 150 fra comparse e attori, oltre al supporto di molti cittadini che a vario titolo si sono prodigati per mettere su lo spettacolo religioso. I continui cambi di scena studiati ad arte renderanno la rappresentazione dinamica, la profondità dei dialoghi, la sacralità del rito creeranno un’atmosfera solenne conducendo il pubblico nell’abisso dell’animo umano per poi risalire verso la luce, fino alla rivelazione del divino, del Dio che sconfigge la morte, passando per un cammino di sofferenza. L’intento è che giunga nei cuori di tutti il messaggio di speranza e di pace del Cristo salvatore in questo periodo di guerra e di tragedie, spiegano I Viandanti, invitando a condividere con loro l'eccezionale evento.