Domenica 12 Marzo 2023, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:41



«È un onore per me essere in corsa per l'Oscar con un film dal così alto valore sociale». Questo momento Andrea Iervolino, produttore cinematografico originario di Cassino, lo sognava da una vita. Da quando, appena adolescente, ha cominciato a produrre film all'ombra dell'Abbazia. E da allora ne ha fatta di strada. Questa notte percorrerà il red carpet più famoso del mondo del cinema. In lizza per una delle statuette della 95esima edizione degli Academy Awards, ci sarà anche un film prodotto dalla sua società: la "Iervolino & Lady Bacardi Entertainment". Iervolino è arrivato a Los Angeles grazie a "Tell it like a Woman", una raccolta di 7 cortometraggi che raccontano la forza delle donne in tutto il mondo. I cortometraggi sono stati girati da registe come Maria Sole Tognazzi e attrici del calibro di Eva Longoria, Cara Delevingne e Margherita Buy. La canzone Applause, scritta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson, è la colonna sonora del film candidata come miglior canzone originale. Tra gli attori che hanno collaborato con Iervolino Johnny Depp, Eva Longoria, Cara Delevingne, Frank Grillo.

«"Tell It like a Woman" - racconta Iervolino - è un inno al coraggio delle donne che proprio per la sua forza è stato scelto dalle Nazioni Unite per inaugurare il mese di marzo dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Non solo è un film di altissimo livello, ma coinvolge anche i nostri artisti italiani come Maria Sole Tognazzi e Margherita Buy. È la dimostrazione che l'Italia può produrre film di successo internazionali, apprezzati in tutto il mondo e capaci di stimolare un reale cambiamento».

LA GAVETTA

Andrea Iervolino, a 35 anni, è il primo produttore italiano ad essere candidato agli Oscar così giovane. È alla guida della Iervolino & Lady Bacardi Entertainment una compagnia attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui, principalmente, film, Tv-show, web series animate.

La passione per il cinema Iervolino la coltiva da quando era ragazzo. Il primo film lo ha prodotto a 15 anni insieme agli amici storici Benedetto e Rinaldo. Costituirono l'associazione "Noi siamo il futuro" e da lì avviarono una raccolta fondi per produrre "Il cavaliere innamorato" girato, fra l'altro, nell'Abbazia di Montecassino. Tra sponsor e servizi misero insieme 100.000 euro e ci fu la prima produzione. Oggi con Iervolino lavorano 200 persone fisse e circa 1500 ogni volta che c'è una produzione, nell'indotto. La società ha prodotto e distribuito quasi novanta film. Nato e cresciuto a Cassino, il giovane produttore si è trasferito a Toronto da qualche anno perché la mamma è originaria del Canada. Da una decina di giorni è volato a Los Angeles, la città degli angeli, dove i sogni possono diventare realtà.