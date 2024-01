Tifosi del Lecce senza biglietto, disagi per i viaggiatori e treno partito in ritardo

Il treno delle 16:55 diretto a Caserta via Cassino, parte in ritardo di 25 minuti a causa dei controlli del personale delle ferrovie sui tifosi del Lecce, arrivati a Roma per la partita della loro squadra con la Lazio.

Ai disagi quasi quotidiani dovuti ai guasti sulla linea, si aggiungono quelli per gli spostamenti delle tifoserie. «Anche questa non ci voleva», lamentano i viaggiatori, tra cui molti lavoratori pendolari della domenica. Dispiegamento di forze di polizia dentro e fuori dal treno, per garantire la sicurezza, scortando il gruppo di tifosi che hanno raggiunto questa mattina Frosinone con le loro auto , e da qui il treno fino a Roma, oggi interdetta al traffico per la domenica ecogica. Più di qualcuno di essi al controllo sarebbe risultato privo del biglietto di ritorno, ritardando così la partenza.