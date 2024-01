Lazio-Lecce, Sarri: «La partita alle 12:30 era un'imboscata»

Sarri si gode il successo della Lazio contro il Lecce: «Il rischio post derby era alto, per un down di energie mentali e nervose. La partita fissata alle 12:30 era un'imboscata e il campo è dipinto, con alcuni sprazzi d'erba. Abbiamo rischiato nel primo tempo, per fortuna poi siamo arrivati a raggiungere il risultato. La striscia positiva? Basta non guardare solamente ai risultati...».