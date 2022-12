Mercoledì 7 Dicembre 2022, 09:16

Semaforo di Tecchiena, da oggi via alle multe per chi passa con il rosso. È terminato, infatti, il periodo di pre- esercizio di un mese dall'installazione del nuovo impianto di controllo automatico delle infrazioni presso il complesso incrocio semaforico sulla statale 155.

Tale controllo riguarda entrambi i sensi di marcia da Alatri per Frosinone e viceversa sulla statale appunto, ma anche nelle parallele S.P. Santa Cecilia e via Latina. Sulla Santa Cecilia, inoltre, un'altra telecamera sanzionerà anche chi non rispetterà il secondo semaforo posto in corrispondenza dell'intersezione con Piazza Mons. Tagliaferri che agevola proprio chi deve immettersi sull'incrocio provenendo dalla piazza e dalle scuole adiacenti. «Nel periodo di pre-esercizio - commenta il comandante della polizia locale Nicola Bucciarelli - sono state rilevate percentuali preoccupanti di mancato rispetto sia delle indicazioni semaforiche, sia della segnaletica stradale. Sono stati riscontrati attraverso il rilevamento video comportamenti da parte di taluni conducenti che integrano un reale e concreto pericolo quotidiano per la sicurezza di tutti».

Il controllo automatizzato sarà in funzione tutti i giorni della settimana 24 ore su 24. «Il Comando di polizia locale di Alatr raccomanda a tutti gli utenti il più stretto rispetto di quanto disposto dal codice della strada ovunque, in generale, nonché il rispetto delle indicazioni semaforiche e della segnaletica presso l'intersezione di Tecchiena, nello specifico».

Ricordiamo che il cosiddetto passaggio con il rosso, oltre alla sanzione da 167 a 665 euro (aumentata del 30% per infrazioni commesse in orario notturno), prevede la sospensione della patente da uno a tre messi in caso di recidiva nei due anni, oltre alla decurtazione di 6 punti per ogni passaggio con il rosso. Ciò implica che , qualora vengano accertate più infrazioni in capo allo stesso soggetto, questo rischi la revoca della patente. Sanzionati anche coloro i quali si posizioneranno sulla corsia per la svolta a destra o a sinistra per poi, improvvisamente, cambiare idea e procedere diritti, mentre è esclusa la contestazione del passaggio con l'arancione e il calpestamento della linea di arresto.