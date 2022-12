Spunta un ordigno bellico: Casilina bloccata e traffico in tilt

Un ordigno bellico rinvenuto all’altezza del comune di San Pietro Infine, al confine tra il Lazio e la Campania, nel primo pomeriggio ha paralizzato la Casilina Sud sia in direzione Cassino che sul versante opposto: in direzione di Mignano Montelungo e dei comuni dell’Alto Casertano. Sono stati allertati gli artificieri per far brillare l’ordigno rinvenuto da alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori di scavo alla linea del gas. Sul posto i carabinieri della locale stazione: per motivi di sicurezza l'area è stata interdetta e il traffico sulla Casilina bloccato.