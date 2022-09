Investita e uccisa sulla Superstrada, arrestato il "pirata: è di Sant'Elia

Fermato il pirata della strada che il 12 settembre ha investito e ucciso sulla Superstrada Cassino-Sora Diana Maria Zaharie, una ragazza di 23 anni di nazionalità rumena. I carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno condotto approfondito indagini tramite dispositivi di videosorveglianza e i frantumi del veicolo rinvenuti sul luogo dell’incidente, hanno fermato L. S., un giovane di Sant’Elia Fiumerapido. Il ragazzo è stato chiamato oggi in caserma come sommario informatore, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Emilio Roncone. Ha spiegato che l’impatto con la ragazza è stato inevitabile dal momento che la giovane si è gettata sotto l’auto; non si è fermato a prestare soccorso per la paura di quanto appena avvenuto e di perdere il posto di lavoro. Per questo motivo per lui sono stati disposti i domiciliari e, assistito dall’avvocato Roncone, nei prossimi giorni darà la sua versione dei fatti anche al magistrato e avrà modo di chiarire nel dettaglio quel che è successo all'alba di quel lunedì mattina.