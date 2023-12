Investita e uccisa mentre attraversa la strada. Caccia alla seconda aiuto “fantasma”

Stava attraversando la strada, proprio nei pressi delle strisce pedonali. Qualche passo intorno a casa, approfittando per andare a comperare la frutta da un commerciante ambulante che spesso si ferma in zona. Una distrazione fatale, non solo sua. E’ stata falciata lungo via del Santuario, Elisabetta Volpone, 84 anni, pescarese.

Ad investirla un settantreenne di Montesilvano, P.G.. L’uomo era al volante di una Smart e procedeva lungo la strada verso monte: la velocità quindi, non doveva essere eccessiva. Anche perché in quel particolare orario, erano da poco passate le nove del mattino, via del Santuario è una delle strade più trafficate della città. Investita dalla Smart, Volpone è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi alle persone presenti che si sono subito preoccupate di chiamare i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza medicalizzata: i sanitari hanno prima stabilizzato la paziente sul posto, poi l’hanno condotta al pronto soccorso dell’ospedale. E’ arrivata in codice rosso e in condizioni gravissime e tutti i tentativi che i medici hanno fatto per salvarla si sono rivelati inutili quando, alle 14, è morta.

Elisabetta Volpone è madre di quattro figli, una donna conosciuta e stimata nel quartiere: nei negozi della zona faceva le sue piccole spese quotidiane, mantenendo rapporti colloquiali e di amicizia.

Per i rilievi, in via del Santuario sono arrivati gli agenti dell’unità operativa antinfortunistica della polizia locale, coordinata dal responsabile della sicurezza stradale tenente colonnello Massimiliano Giancaterino. Hanno lavorato a lungo per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ci sono testimoni che hanno assistito all’evento e che hanno parlato di una seconda autovettura coinvolta nell’investimento, proveniente dalla direzione opposta e che non ha potuto evitare la donna già a terra. Auto che si sarebbe eclissata e che in queste ore si sta cercando di rintracciare. Versione non confermata dalle fonti ufficiali che su questi aspetti mantengono uno stretto riserbo.