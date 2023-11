Roma, auto travolge motorino a San Giovanni. La 26enne in ospedale: «Il pirata mi ha lasciato a terra come se nulla fosse»

Stava rientrando a casa, in sella al suo motorino, quando percorrendo via Magna Grecia, zona San Giovanni, è stata falciata da una macchina proveniente dal senso opposto ed è caduta sull’asfalto violentemente riportando numerosi traumi. L’auto, con a bordo due persone, non si è fermata per soccorrere Simonetta, 26 anni, vittima di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane è, ora, ricoverata presso l’Ospedale San Giovanni in attesa di essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. «Mi hanno rovinata», spiega, ancora sotto choc, al Messaggero.

La dinamica

Erano da poco trascorse le 2 del mattino quando Simonetta stava facendo ritorno nella sua abitazione in zona Piazza Tuscolo.

Lei, 26 anni, pattinatrice agonista, era sul suo scooter quando una macchina proveniente dalla direzione opposta l’ha travolta. «Percorrevo via Magna Grecia ed ero praticamente arrivata vicino casa mia. L’auto arrivava dal senso opposto e stava imboccando via Claterna, una strada accessibile solamente dalla direzione in cui arrivavo io». Simonetta prova a frenare, ma l’impatto è stato violentissimo. «Sono volata dal motorino passando sopra l’auto pirata e sono finita sull’asfalto. Ho iniziato ad urlare - prosegue il racconto - e sono arrivate diverse persone per soccorrermi». Simonetta non ha mai perso conoscenza e sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi e i vigili urbani. Secondo alcuni testimoni, a bordo dell’auto, una Bmw scura, c’erano un ragazzo e una ragazza.

L’identikit

«Sembrerebbe - sostiene Simonetta - che alla guida ci fosse il giovane e poi entrambi, una volta scesi, si sarebbero accordati per scambiarsi il posto». Lui - secondo la descrizione fatta da una testimone - statura media, occhi azzurri, capelli corti color castano chiaro e orecchini a cerchietto, è successivamente fuggito a bordo dell’auto senza, dunque, prestare alcun soccorso. Simonetta, biologa, prossima al tirocinio e alla discussione della sua tesi, è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni.

Ha riportato diversi traumi: dalla rottura del polso a una seria lussazione dell’anca e del femore che ha causato una rottura dell’acetabolo, l’incavo dell’osso iliaco del bacino. All’arrivo presso il nosocomio romano è stata immediatamente sottoposta a un primo intervento chirurgico. «Mi hanno infilato un filo di ferro nel ginocchio per allungare la gamba perché non sono più in asse». Lunedì è prevista una seconda operazione all’anca. «Mi hanno rovinata, ho paura che l’intervento non vada bene», dice tra le lacrime. Al vaglio dei vigili le telecamere della zona per ricostruire nei minimi dettagli l’incidente, rintracciare l’auto pirata e i conducenti.