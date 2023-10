Ciclista investito e ucciso in via Nettuno, caccia al pirata della strada

Travolto e ucciso in bicicletta mentre percorreva via Nettuno, in zona Olmobello, a Cisterna di Latina. La vittima è un ciclista di 46 anni di Nettuno. Alle 16,50 di oggi stava percorrendo la strada per tornare a Nettuno, insieme a un'amica che procedeva su un'altra bicicletta, quando è stato travolto da un'auto bianca.

L'uomo è morto sul colpo, mentre il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Ora è ricercato dalla polizia locale che potrebbe aver già identificato il mezzo grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.