Turbativa d'asta, indagati il sindaco e il vice di Cervaro. Si dimette il tecnico comunale

Terremoto in Comune a Cervaro: il sindaco, Ennio Marrocco, e la sua vice, Annalisa Bracciale, hanno ricevuto un avviso di garanzia. Ai due amministratori vengono contestati i reati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Ad essere raggiunti dell'avviso di garanzia anche due imprenditori residenti in Campania. Nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni il tecnico del Comine di Cervaro che era stato nominato dal sindaco Marrocco. La indagini riguarderebbe lavori relativi al riadattamento idrogeologico: per la precisione due frane e appalti di circa 500.000 euro. Le indagini sono in corso e si attendono gli sviluppi.