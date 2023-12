Cassino calcio, presi quattro giocatori: obiettivo è salire in serie C

La squadra del Cassino calcio che milita in serie D, girone G, si è rinforzato con quattro nuovi giocatori. Si tratta degli attaccanti Antonio D’Angelo, 25 anni, arrivato dalla Palmese, e di Leonardo Abreu, 25 anni, portoghese, che era in forza al Campobasso. Domani, 8 dicembre, firmeranno due esterni, un giocatore del 2004 proveniente dal Campobasso, e un altro del 2006 dal San Marzano. Tutte squadre della serie D. i giocatori sono stati presentati dalla società ai tifosi. Il presidente Nicandro Rossi si è dichiarato soddisfatto dei nuovi giocatori. «Li ho visti giocare – ha detto – e mi hanno fortemente impressionato. La richiesta mi è arrivata dal nostro allenatore Imperio Carcione e perciò ho ritenuto di prenderli per rinforzare i reparti più deboli. Se ci sarà bisogno di altri interventi sono pronto ad accogliere le altre richieste nell’interesse della squadra e dei tifosi che ci sostengono».

Per il tecnico Carcione sono giocatori presi in funzione del potenziamento della squadra «perché il nostro progetto è di salire in serie C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercheremo di farlo in questa stagione, se non ci riusciremo ci proveremo ancora il prossimo anno. Il presidente e la città puntano a questo obiettivo e io sto facendo il massimo per accontentarli» Anche il vice presidente Andrea Balsamo è dello stesso avviso. “La squadra – ha detto – sta facendo bene e la posizione in classifica lo dimostra. Abbiamo la migliore difesa di tutta la serie D e questo è già un segnale importante e testimonia la forza della squadra che è motivata al massimo dal tecnico Carcione.” Lo sponsor, la Banca Popolare del Cassinate, era presente con i massimi dirigenti, il presidente Vincenzo Formisano e il direttore generale Roberto Caramanica e il vice Walter Pittiglio. “Io devo ringraziare la dirigenza della società – ha detto il prof. Formisano – per l’impegno e l’attaccamento alla squadra. Stanno facendo il massimo per riuscire a portare la squadra alla categoria superiore. E sono sicuro che l’obiettivo sarà raggiunto. I rinforzi sono una prova concreta del loro impegno.”