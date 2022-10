Sora, comparsi nella notte volantini che rievocano la Marcia su Roma

Alcuni volantini inneggianti la marcia su Roma sono apparsi nella notte a Sora. Il tempo di scattare qualche fotografia e farla circolare sui gruppi WhatsApp e poi sono stati rimossi. Non si esclude dalla stessa mano che li aveva affissi. La medesima iniziativa è stata inscenata in altre città italiane come Roma dove manifesti simili sono comparsi nei pressi del Colosseo e subito rimossi. Di quanto accaduto sono state informate le forze dell'ordine che stanno svolgendo accertamenti.

Le parole del segretario provinciale del Pd, Luca Fantini

«Esprimo ferma condanna per il grave episodio accaduto a Sora - dice il segretario provinciale del Pd, Luca Fantini - Non dobbiamo sottovalutare gesti di questo tipo, già visti in passato, e che una parte politica puntualmente minimizza e riduce a folklore. A 100 anni dall’avvento del fascismo, è doveroso segnalare e condannare qualsiasi gesto nostalgico, rinnovando tutti l’impegno a osservare integralmente i principi costituzionali. Mi auguro che le istituzioni e le autorità competenti possano individuare i responsabili».