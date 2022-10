Cento anni fa la marcia su Roma, Sangiuliano: Croce promosse manifesto intellettuali non fascisti

(Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2022 "Sono qui in una giornata particolare, Croce fu il promotore del manifesto degli intellettuali non fascisti, ma fu anche un anticomunista. Secondo me Croce è anche un testimone del pensiero liberlalconservatori. La storia scorre e trasmette a trasmette a noi il nostro essere, la nostra essenza", le parole del ministro della Cultura Sangiuliano nella sua prima uscita pubblica alla Fondazione Benedetto Croce di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev