Sora, Sora, celebrato l’80esimo anniversario della Battaglia di Cefalonia e Corfù

Oggi, 20 settembre 2023, a Sora presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Salvatore Giovannone, sede della Tenenza della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di commemorazione dell’80° anniversario della Battaglia di Cefalonia e Corfù, nel corso della quale i Finanzieri del 1° Battaglione mobilitato della Guardia di Finanza hanno combattuto assieme ai soldati della Divisione “Aqui”.

Nel corso degli eventi conseguenti all’armistizio dell’8 settembre 1943, tra i tanti finanzieri caduti, perse la vita il Finanziere Salvatore Giovannone, figlio della terra ciociara, alla cui memoria è stata intitolata la caserma sede della Tenenza di Sora.

La cerimonia di commemorazione si è svolta alla presenza del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, e di numerose Autorità civili e militari.

La cerimonia militare è iniziata con la resa degli onori all’Ufficiale Generale ed è stata scandita da varie fasi: innanzitutto l’alzabandiera, nel corso della quale è stato intonato l’inno di Mameli, a seguire sono stati ricordati gli eventi storici che hanno vissuto i soldati e i finanzieri italiani stanziati nelle isole ioniche e sono stati ricordati i nomi delle Fiamme Gialle cadute in quella parte di suolo greco nel periodo 8 - 25 settembre 1943, quindi è stata letta la motivazione della concessione alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza della Medaglia d’Oro al Valor Militare per il 1° Battaglione Mobilitato.

Successivamente, a cura del Gen. D. Virgilio Pomponi e del Col. Cosimo Tripoli, è stata posta ai piedi della targa recante l’intestazione della caserma al Finanziere Salvatore Giovannone una composizione floreale a ricordo e in onore di tutti i finanzieri caduti nella battaglia di Cefalonia e Corfù.

Quindi, dopo le allocuzioni del Prof. Carlo Emilio Giovannone, pronipote del Finanziere Salvatore Giovannone e del Comandante Regionale Lazio, Gen. D. Virgilio Pomponi, è stata letta la preghiera del finanziere, che ha concluso la cerimonia militare.