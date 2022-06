La Guardia di Finanza festeggia 248 anni, cerimonia a Latina

Nel corso delle attività dell’anno scorso, il Comando provinciale di Latina della Guardia di Finanza ha scovato oltre 200 illeciti percettori di agevolazioni statali, per oltre 1 milione di euro, bloccando nel contempo un ulteriore mezzo milione di euro di redditi che stavano per essere percepiti senza titolo. È uno dei dati principali, comunicati oggi nel corso dell’annuale cerimonia di Anniversario di fondazione della Guardia di finanza, il 248esimo, celebrato presso il Comando del capoluogo pontino alla presenza del comandante provinciale, Colonnello Umberto Palma, e del comandante regionale del Lazio, Generale di divisione, Virgilio Pomponi.

Una cerimonia che ha purtroppo registrato, a causa del caldo, dell’umidità, dell’afa, diversi svenimenti tra i presenti, in particolare tra i rappresentanti dei finanzieri in pensione, che sono stati prontamente soccorsi, non solo dal personale sanitario presente, ma anche dallo stesso sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le onorificenze ai militari del corpo che si sono distinti in servizio, in particolare in operazioni di polizia economico finanziaria nei confronti di un’organizzazione criminale operante nel settore delle frodi dell’Iva comunitaria, a contrasto della manodopera e del lavoro sommerso, nell’antiriciclaggio, nel contrasto al traffico di armi e munizioni.