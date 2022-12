Sora, ragazzo di 18 anni trovato con 150 grammi di droga e arrestato

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Sora dai carabinieri che hanno sequestrato anche 150 grammi di hashish, oltre a denaro contante e bilancina elettronica di precisione. Da tempo i Carabinieri ponevano l'attenzione al contrasto dello spaccio nei luoghi del centro abitato, attuando numerosi servizi specifici e coinvolgendo le unità cinofile. I militari hanno notato il giovane che al momento del controllo ha assunto un atteggiamento insofferente, tentando di disfarsi di un involucro.

C'erano alcune dosi di hashish, altre le aveva in tasca, mentre il resto era a casa. Da lì è scattato l'arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

«L'attività antidroga posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Sora che vede coinvolti tutti i reparti che ne compone, rientra in una specifico servizio coordinato del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone - si legge in una nota - che, ancor di più in questo periodo natalizio, pone l'esigenza di un ampia attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente».