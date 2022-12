Mercoledì 14 Dicembre 2022, 09:12

Ruba due orologi in una gioielleria e scappa tra le vie dello shopping : inseguito e fermato dalla folla. L'episodio si è verificato nel corso del weekend appena trascorso, in un sabato di shopping pre natalizio, dunque con tante persone in giro per gli acquisti. E sono stati in tanti, infatti, ad assistere alla scena che ha dell'inverosimile. Si è creato il panico nel pieno centro di Cassino: un uomo che si dava alla fuga in maniera rocambolesca, alcuni che lo rincorrevano e l'arrivo dei carabinieri che lo hanno subito bloccato. Questa la scena a cui hanno assistito, incredule, decine e decine di persone, tra chi era impegnato negli acquisti natalizi, altri che passeggiavano sui tappeti rossi in pieno centro, ed altri ancora seduti dinanzi ai bar. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - una persona di mezza età, di nazionalità italiana - è entrato in una nota gioielleria e approfittando di qualche attimo di distrazione dovuto anche alle tante persone presenti nel negozio per gli acquisti, ha prelevato due orologi che erano in vetrina e si è quindi dato alla fuga. Sperava che il suo gesto non venisse notato. Invece è subito scattato l'allarme e non appena i titolari si sono resi conto dell'accaduto hanno avvertito le forze dell'ordine.

LA FUGA

A rincorrere l'uomo che ha tentato una disperata fuga per le vie del centro diverse persone del posto che hanno raccolto l'allarme lanciato dai proprietari. Per qualche minuto in pieno centro si è dunque creato il caos con attimi di panico. A fermare la corsa dell'uomo ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Cassino che lo hanno arrestato.

Un episodio che ricorda quello avvenuto sempre sabato scorso, ma in serata, sulla Casilina, che ha visto protagonisti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Sono riusciti a bloccare una banda di ladri che avevano appena messo a segno alcuni furti tra Roccasecca e Castrocielo e poi si erano dati alla fuga.

Si tratta di un 24enne e un 25enne, entrambi albanesi: ieri mattina c'è stata la convalida del fermo e per loro si sono aperte le porte del carcere. Gli investigatori sono al lavoro: si cercano altri indizi per verificare se le persone fermate nel weekend facciano realmente parte della banda dei malfattori che da mesi e mesi tiene la Ciociaria sotto scacco, ed in modo particolare il Cassinate ed il Sorano con oltra 50 segnalazione avvenute alle forze dell'ordine negli ultimi due mesi tra tentati furti e colpi messi a segno. Ma l'incubo dei furti non è ancora finito, a dimostrazione che probabilmente sono almeno due le bande che da mesi operano nel Cassinate. Ancora tra domenica e lunedì, infatti, ci sono stati altri furti tra Cassino e Piedimonte San Germano.

Alberto Simone

