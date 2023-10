Da Sora al Polo Nord in 7 mesi: l'impresa di Alessandro e Davide. «Nello zaino un lievito madre, offrivamo pane a tutti»

La via del Lievito: oltre 6 mila chilometri, zaino sulle spalle, attraversando a piedi sette nazioni in sette mesi. Bandiera del castello di Sora e soprattutto un contenitore con il lievito madre creato a Sora, in provincia di Frosinone, e arricchito di giorno in giorno con l'acqua di mezza Europa. Lo hanno condiviso con persone incontrate per strada ed animali per non sprecarlo, panificandolo nelle case di chi dava loro ospitalità, è stato un prezioso alleato perché con esso si sono sfamati durante l'incredibile avventura. I protagonisti della storia sono Davide D'Arrigo ed Alessandro Alati: da Sora sono arrivati a Capo Nord (ultima terra emersa prima del Polo Nord). Il sogno nato ai tempi del Covid, tra lockdown e voglia di ricominciare. Partiti da Sora il 5 marzo 2023, in 210 giorni di marcia hanno raggiunto a piedi Nordkapp in Norvegia l'11 ottobre 2023, dopo aver camminato per ben 6.376 chilometri.

IL RACCONTO

Davide, 30 anni, è assistente specialistico in una cooperativa che lavora nelle scuole con i ragazzi diversamente abili che per lui sono stati fonte d'ispirazione e nel suo cuore per tutto il viaggio. «Bloccato in casa dal Covid-19 - ha raccontato Davide - ha sentito la necessità di camminare.

La meta scelta è stata il castello "Rocca Sorella" a Sora, un luogo impervio raggiungibile solo a piedi. Da questo percorso, ripetuto tutti i giorni per un anno esatto, tra pioggia, vento e neve è nata l'idea di intraprendere un viaggio più lungo portando la bandiera che ritrae proprio il maniero medievale e che è tornata nella città di Sora con centinaia di firme di persone incontrate durante il cammino».

Alessandro, 33 anni, dopo l'esperienza in Olanda come chef, ha trovato la sua dimensione: la panificazione. «Nel periodo della pandemia - ha detto - ho portato il pane non solo nelle case dei più bisognosi, ma anche a chi non poteva uscire. Pane impastato utilizzando proprio il lievito madre». Amici da sempre, i due hanno così pensato di realizzare una piccola grande impresa, unite le "corde" e messe insieme le idee sono partiti. Da qui è nata l'idea de "La Via Del Lievito". Il 4 marzo 2023 è stato creato il lievito madre sul Castello di Sora, con l'utilizzo di una farina integrale presa da un vecchio mulino della zona, acqua della fonte più vicina e miele di apicoltori della Valcomino. Entrambi hanno coronato il loro sogno: Alessandro nel far conoscere il Castello di Sora e Davide nell'aver alimentato il lievito madre con farine e acqua di tutta Europa. Oltre i confini e le lingue unendo genti diverse.