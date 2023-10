Aeroporto Venezia, allarme gabbiani: cosa sta succedendo

Venerdì 13 Ottobre 2023, 11:26

Allarme gabbiani presso l'aeroporto di Venezia oggi 13 ottobre. La notizia è inizia a circolare presso lo scalo del nord est dopo che i tecnici hanno individuato un'alta presenza dei volatili che mettono a rischio i voli. Il pericolo principale è infatti il cosiddetto "bird strike", ovvero l'impatto pericoloso tra gli uccelli e i motori degli aerei. Non è stato ancora stabilito quando verrà ripristinata la normale operatività per decolli e atterraggi. Intanto i passeggeri in partenza stanno affrontando gli inevitabili disagi in aeroporto, la struttura del "Marco Polo" si è messa subito al lavoro per comunicare tutte le informazioni necessarie ai viaggiatori. Venezia, aeroporto bloccato per presenza di gabbiani: stop ai voli per pericolo "bird strike"