Furti in ospedale e in alcune abitazioni: torna la paura a Sora e nei comuni limitrofi. Nella mattinata di martedì nel parcheggio dell'ospedale S.S. Trinità di Sora qualcuno, senza essere notato, ha sfondato il finestrino anteriore, lato passeggero, di un'auto per rubare un marsupio lasciato nell'abitacolo. All'interno vi erano i documenti, tra cui la licenza per il porto d'armi di proprietà di una guardia giurata. Non è il primo episodio che si verifica presso il parcheggio del nosocomio: a fine maggio era stata rubata la borsa da un'automobile posteggiata nei pressi della camera mortuaria. Tante anche le segnalazioni di danneggiamenti, sempre a carico dei mezzi parcheggiati.

I TIROCINANTI

Sono stati soprattutto gli studenti ed i tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica che avevano lanciato l'allarme, loro che frequentano regolarmente il nosocomio e che posteggiano nel grande parcheggio vicino gli uffici. Alcune macchine erano state rigate, ad altre distrutti gli specchietti retrovisori, altre forzate per rubare il contenuto. Ad un veicolo è stato addirittura divelto il tappo del serbatoio del carburante e rubata la benzina. A più di qualcuno sono state sottratte le borchie copricerchio degli pneumatici. Davvero una situazione incredibile che avviene alla luce del sole ed anche per questo suscita molta preoccupazione. Lamenta un citadino: «C'è bisogno di maggiori controlli trattandosi di un ospedale peraltro frequentato da tantissime persone ogni giorno che arrivano da tutto il territorio». Ed ancora:«Non bastavano i furti nelle abitazioni, ora anche sopra l'ospedale che invece dovrebbe essere un luogo sicuro. Non se ne può più, servono maggiori controlli per prevenire questi reati». In effetti l'esasperazione è alle stelle dopo l'ondata di furti registrata negli ultimi mesi nella città di Sora, soprattutto in zone periferiche. I cittadini chiedono a gran voce che venga installato un sistema di videosorveglianza, al fine di scoraggiare simili circostanze ed eventualmente identificare i malintenzionati. E si torna anche a parlare della necessità di ripristinare il presidio fisso di polizia all'interno del nosocomio, servizio indispensabile nel presidio ospedaliero ed utile a prevenire, ed eventualmente reprimere, reati contro cose o persone, in particolare a tutela della sicurezza del personale sanitario. Ma sarebbe anche un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto in situazioni emergenziali in cui la presenza di un agente di polizia possa fare anche da tramite. Anche la sua posizione rende l'ospedale "appetibile". Sorge infatti alla periferia della città, sulla collina di San Marciano, a pochi metri dall'ingresso della superstrada Sora- Cassino -Avezzano. Nella vicina Arpino, invece, i carabinieri indagano su un furto con scasso in un'abitazione in zona Vignepiane di proprietà di un anziano. Da una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nella casa di campagna dopo aver forzato il portone di ingresso. Una volta all'interno hanno rovistato ovunque riuscendo a trovare la chiave di una cassaforte al cui interno erano custoditi preziosi, denaro ed una collezione di banconote internazionali. L'amara sorpresa al rientro e la chiamata al 112 con intervento dei militari dell'Arma che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato gli accertamenti.Roberta Pugliesi