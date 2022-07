Sora, i familiari di un neonato morto in corsia tappezzano l'ospedale di manifesti: «Giustizia per Adriano»

I manifesti affissi nell'ospedale di Sora

Il 21 luglio di 5 anni fa morì, a soli quattro giorni dalla nascita, il piccolo Adriano Dorian. La famiglia ha sporto denuncia e recentemente sono stati rinviati a giudizio sei medici. Questa mattina proprio all'ospedale di Sora, dove morì il neonato, sono stati affissi manifesti in suo ricordo. Il Gup del tribunale di Cassino, il dottor Di Croce, per due infermierei ha chiesto un supplemento di indagini mediante una nuova consulenza tecnoca da espletare in 6 mesi. La famiglia: "Vogliamo Giustizia per Adriano".